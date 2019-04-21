«Урал» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 21 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк, Панюков



Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Динга, Фидлер, Бавин, Катрич, Емельянов, Жигулёв, Бикфалви, Араторе



«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберёзкин, Коновалов, Полоз



Запасные: Бабурин, Тушев, Калинин, Микушин, Абдуллин, Акбашев, Могилевец, Пантелеев, Шекари Гезелгайех, Бухаров, Сагитов