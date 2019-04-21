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Лемар: надеюсь, Гризманн останется в «Атлетико»

Лемар: надеюсь, Гризманн останется в «Атлетико»
Футбол / Испания

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар признался, что хотел бы видеть нападающего Антуана Гризманна в мадридской команде в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что французский форвард может продолжить карьеру в «Барселоне».

«Я не знаю, собирается ли Гризманн покидать «Атлетико». Надеюсь, он останется в команде. Я не так давно пришёл в мадридский клуб и стараюсь не задавать товарищам по команде лишних вопросов.

В новой команде нужно адаптироваться к игровой системе, новой лиге, и это не происходит в одночасье. Я провожу не исключительный сезон, нужно лучше себя проявлять, чтобы соответствовать требованиям «Атлетико». Я не собираюсь говорить, что это сложно. Я знаю, что должен делать», — приводит слова Лемара Goal.com.

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