Семеду: не понимаю, почему уровень Коутиньо ставится под сомнение

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду поделился мнением о партнёре по команду полузащитнике Филиппе Коутиньо.

«Мы хотим выиграть чемпионат как можно скорее. Было бы здорово закрыть вопрос о чемпионстве ещё до матчей с „Ливерпулем“, но мы должны идти к титулу день за днём. Сначала нужно победить „Алавес “, а потом думать о следующих матчах.

Освистывание Коутиньо фанатами? Я на сто процентов поддерживаю его, потому что он помогает команде. Филиппе уже всем доказал свои способности. Я не понимаю, почему его уровень ставится под сомнение", — приводит слова Семеду Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 26-летний Коутиньо принял участие в 31 матче чемпионата Испании (19 — в основном составе), в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.