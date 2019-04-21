«Манчестер Юнайтед» обновил личный антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» установил новый клубный антирекорд по пропущенным мячам за один сезон в английской Премьер-лиге, сообщает Opta.

Пропустив четыре гола от «Эвертона» в матче 35-го тура АПЛ, который в эти минуты проходит на стадионе «Гудисон Парк», «красные дьяволы» довели их общее количество до 48 в сезоне. Таким образом команда Уле-Гуннара Сульшера превзошла показатель сезонов-1999/2000 и 2001/02, когда подопечные сэра Алекса Фергюсона завершили сезон в Премьер-лиге с 45 пропущенными мячами.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место. В активе манкунианского клуба — 64 очка.

К 80-й минуте матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» «ириски» обыгрывают соперника со счётом 4:0.