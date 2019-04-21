Первый тренер Сафонова: Матвей может выйти на уровень выше, чем у Акинфеева

Алексей Чистяков, тренер вратарей, который первым работал с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым, оценил перспективы дальнейшей карьеры своего бывшего подопечного.

«Я абсолютно согласен с тем, что Сафонова надо привлечь в сборную. Он должен выходить на более высокий уровень, пробовать свои силы там. Если будет прогрессировать, то на него стоит делать ставку. Надо посмотреть, как он там себя зарекомендует, у него есть моменты, которые надо шлифовать. В сборной он сможет пересмотреть своё отношение к той или иной ситуации. Официальные матчи за сборную? Пока ещё рановато, но психологически Сафанов к ним готов.

После вызова в национальную команду стоит посмотреть на его игру в клубе, и если он начнёт где-то звездиться, то надо будет это остановить. Если его направить, куда надо, получится классный вратарь, а пока он молодой, на сто процентов себя контролировать не может. Также ему не помешает конкуренция: в «Краснодаре» есть очень способный мальчик – Денис Адамов, если его подтянуть, то это поможет и Матвею.

Преемником Акинфеева его называть рановато, должна быть стабильность. Акинфеев заиграл в более молодом возрасте, плюс у него была, есть и будет стабильность. У Сафонова есть хорошие данные, талант, но о том, что Матвей – преемник Акинфеева, можно будет говорить тогда, когда он станет стабильным. В будущем он может стать не только преемником Акинфеева, но и выйти на уровень выше, чем у Игоря», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.