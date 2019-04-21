Караваев выбыл из строя на три недели и пропустит матч с «Аяксом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что защитник Вячеслав Караваев пропустит три недели из-за травмы.

«У Караваева проблема с подколенным сухожилием. Я думаю, что он пропустит по крайней мере три недели», — приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland.

Таким образом, Караваев точно пропустит матч 32-го тура чемпионата Нидерландов с амстердамским «Аяксом», который состоится 23 апреля.

23-летний Караваев перешёл в «Витесс» прошлым летом из пражской «Спарты». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне российский защитник принял участие в 31 матче голландского национального чемпионата, в которых стал автором четырёх результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.