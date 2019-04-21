Источник: трансфер Азара будет стоить «Реалу» € 120 млн

Переход вингера «Челси» Эдена Азара в «Реал» является практически решённым делом. Об этом сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Telefoot.

По информации источника, ближайшим летом бельгиец станет игроком «Королевского клуба». Его трансфер обойдётся «сливочным» в € 120 млн.

Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». За него «пенсионеры» заплатили € 35 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне 28-летний футболист принял участие в 45 матчах, отметился 19 результативными ударами и 12 голевыми передачами. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2020 года. «Челси» выражал заинтересованность в продлении действующего соглашения, однако сам Азар пока не спешит принимать решение по своему будущему.