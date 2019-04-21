«Енисей» поздравил «Спартак» с 97-летием: больше подарков не будет

«Енисей» в «Твиттере» поздравил «Спартак» с днём рождения.

В своём аккаунте в социальной сети красноярский клуб опубликовал фото с подаренной московскому клубу эксклюзивной футболкой. Под снимком «Енисей» оставил сообщение: «С днём рождения, „Спартак“! На этом подарки закончены».

Фото доступно в «твиттере» «Енисея».

Напомним, сегодня «Спартак» и «Енисей» сыграют в заключительном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало игры — в 19:00 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Егор Болховитин и Дмитрий Жвакин проведут встречи в качестве ассистентов главного судьи. Резервным арбитром будет Евгений Турбин.