Сульшер: я просто хочу извиниться перед фанатами «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер принёс извинения фанатам после поражения команды в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (0:4).

«Всё пошло не так со стартового свистка. Я просто хочу извиниться перед фанатами. Они единственные люди с эмблемой „МЮ“ на сегодняшний день, которые могут держать голову высоко. Мы не имеем права на это.



«Эвертон» был лучше нас по всем параметрам. Есть так много вещей, которые нам нужно улучшить, чтобы добиваться результата. Таланта никогда не бывает достаточно.



Это выступление недостойно «Манчестер Юнайтед». Мы приносим извинения всем, кто связан с клубом. У нас есть прекрасная возможность реабилитироваться в среду в матче с «Манчестер Сити», — приводит слова Сульшера BBC со ссылкой на Sky Sports.