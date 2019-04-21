Егорычев: матч против «Рубина» был очень трудный

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал победу над «Рубином» (2:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спасибо большое, что поддерживали нас сегодня. Матч был очень трудный. В общем сумели забить быстрый гол, но затем пропустили быстро и потеряли немножко инициативу. Но во втором тайме мы чуть подсобрались. Да, были моменты у наших ворот, но в целом замены усилили игру, и нам удалось забить гол и выиграть эту игру. Нам предстоит ещё два выезда тяжёлых очень. Всех с победой», — сказал Егорычев пресс-службе «Урала».

В турнирной таблице чемпионата России «Урал» поднялся на 11-е место, сравнявшись по набранным очкам с «Рубином», который расположился строчкой выше. В активе команд — по 30 очков.