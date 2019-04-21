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Болельщики «Реала» освистали Бэйла в матче с «Атлетиком»

Болельщики «Реала» освистали Бэйла в матче с «Атлетиком»
Футбол / Испания

Вингер «Реала» Гарет Бэйл попал под обструкцию болельщиков на «Сантьяго Бернабеу» во время сегодняшнего матча 33-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (3:0).

Валлиец не попал в стартовый состав «сливочных» на игру. На поле он появился лишь на 70-й минуте встречи, заменив Лукаса Васкеса. В это время болельщики «Королевского клуба» принялись освистывать 29-летнего игрока. В дальнейшем каждое его действие с мячом сопровождалось гулом трибун.

Напомним, Карим Бензема сделал хет-трик в матче с «Атлетиком». Третий мяч на 90-й минуте он забивал как раз с передачи валлийца.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Бэйл принял участие в 40 матчах, отметился 14 результативными ударами и 6 голевыми передачами.

Хет-трик Бензема принёс «Реалу» победу в матче Примеры с «Атлетиком»
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