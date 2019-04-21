Фанаты «Спартака» вывесили баннер: «Неудачу можем понять, безволие не простим»

Болельщики московского «Спартака» вывесили баннер на матче 24-го тура чемпионата России с красноярским «Енисеей» (счёт 0:0, идёт 1-й тайм).

«Неудачу можем понять, безволие не простим», — гласит надпись на баннере.

Матч «Спартак» — «Енисей» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслуживает матч арбитр Сергей Иванов, которому ассистируют Егор Болховитин и Дмитрий Жвакин.

После 23 туров «Спартак», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (13) — на 16-м месте.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». «Енисею» предстоит домашняя игра с «Оренбургом». Оба матча состоятся 25 апреля.