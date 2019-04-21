«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вышел на первое место в АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Кардифф Сити» уступил «Ливерпулю» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон.

Счёт был открыт на 57-й минуте. Автором гола стал Жоржиньо Вейналдум, которому ассистировал Трент Александер-Арнольд. Второй мяч в концовке встречи забил Джеймс Милнер, реализовав пенальти.

«Ливерпуль», набрав 88 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Кардифф Сити» (31) остался в зоне вылета на 18-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Хаддерсфилдом». Матч состоится 26 апреля. «Кардифф Сити» предстоит выездная игра с «Фулхэмом», которая пройдёт 27 апреля.