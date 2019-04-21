«Спартак» — «Енисей»: Рассказов забил 1-й гол за основной состав

Защитник «Спартака» Николай Рассказов отметился голом в матче 24-го тура чемпионата России с «Енисеем» (на данный момент счёт 1:0, идёт перерыв). Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Этот гол стал для защитника первым за основной состав красно-белых. Рассказов отличился в компенсированное время первого тайма. Голевой передачей в этом эпизоде отметился бразильский нападающий Луис Адриано.

21-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2021 года.