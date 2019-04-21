«Арсенал» уступил «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» на своём поле сыграл с «Кристал Пэлас». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Счёт в игре был открыт на 17-й минуте — с передачи Луки Миливоевича отличился Кристиан Бентеке. На 47-й минуте Месут Озил восстановил равновесие, ассистировал ему Александр Ляказетт. Однако на 61-й и 69-й минутах «Кристал Пэлас» ещё дважды поразил ворота хозяев. Голы в свой актив записали Уилфрид Заха и Джеймс Макартур. «Канониры» сумели лишь сократить отставание в счёте. На 77-й минуте это сделал Пьер-Эмерик Обамеянг.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 4-е место с 66 очками в активе. «Кристал Пэлас», набрав 42 очка, поднялся на 12-е место.