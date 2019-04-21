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«Арсенал» уступил «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ

«Арсенал» уступил «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ
Футбол / Англия

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» на своём поле сыграл с «Кристал Пэлас». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Счёт в игре был открыт на 17-й минуте — с передачи Луки Миливоевича отличился Кристиан Бентеке. На 47-й минуте Месут Озил восстановил равновесие, ассистировал ему Александр Ляказетт. Однако на 61-й и 69-й минутах «Кристал Пэлас» ещё дважды поразил ворота хозяев. Голы в свой актив записали Уилфрид Заха и Джеймс Макартур. «Канониры» сумели лишь сократить отставание в счёте. На 77-й минуте это сделал Пьер-Эмерик Обамеянг.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 4-е место с 66 очками в активе. «Кристал Пэлас», набрав 42 очка, поднялся на 12-е место.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
2 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 – Бентеке – 17, 1:1 – Озил – 47, 1:2 – Заха – 61, 1:3 – Макартур – 69, 2:3 – Обамеянг – 77
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