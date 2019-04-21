Зидан: я не удивлён игрой Бензема в матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (3:0). Победу «Королевскому клубу» принёс французский форвард Карим Бензема, который оформил хет-трик.

«Мы показали отличную игру и должны быть довольны тем, что сделали. Важно, что вратарь не пропустил ни одного гола, так как это меняет настроение.



В четверг у нас очень сложная игра с „Хетафе“, и мы должны быть готовы.



Мы знаем, каким игроком является Бензема. То, что он делает для команды, впечатляет. Я рад за него, но не удивлён его игрой.

Бэйл? У него был шанс, мне жаль его, так как хотелось, чтобы он забил гол", — приводятся слова Зидана в «твиттере» El Chiringuito TV.