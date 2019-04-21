«Спартак» — «Енисей»: гости остались вдесятером из-за травмы Саркисова

Нападающий красноярского «Енисея» Артур Саркисов из-за травмы оставил команду вдесятером в матче 24-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (счёт 0:1, идёт 2-й тайм). Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Саркисов вышел на поле на замену на 59-й минуте, но уже через семь минут покинул поле, получив травму задней поверхности бедра. Лимит замен у «Енисея» к этому моменту был исчерпан, поэтому гости вынуждены доигрывать матч вдесятером.

После 23 туров «Спартак», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (13) — на 16-м месте.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». «Енисею» предстоит домашняя игра с «Оренбургом». Оба матча состоятся 25 апреля.