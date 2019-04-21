«Спартак» обыграл «Енисей» благодаря голам Рассказова и Гулиева

В матче 24-го тура чемпионата России московский «Спартак» обыграл красноярский «Енисей» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов.

Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма. Автором гола стал Николай Рассказов, которому ассистировал Луис Адриано. В середине второго тайма гости остались вдесятером из-за травмы Артура Саркисова. В конце матча преимущество красно-белых увеличил Аяз Гулиев. Голевой передачей в этом эпизоде вновь отметился Адриано.

«Спартак», набрав 39 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (13) по-прежнему занимает последнее, 16-е место.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». «Енисею» предстоит домашняя игра с «Оренбургом». Оба матча состоятся 25 апреля.