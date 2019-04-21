Ещенко провёл первый матч с ноября 2018 года

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко принял участие в матче 24-го тура чемпионата России с красноярским «Енисеем» (2:0). Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов.

Ещенко вышел на замену на 88-й минуте вместо Николая Рассказова. Этот матч стал для Ещенко первым за основной состав с 29 ноября 2018 года. 13 апреля защитник красно-белых сыграл за молодёжный состав в матче с «Ростовом» (1:0).

Напомним, что Ещенко получил травму крестообразных связок колена в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» (1:2).

35-летний Ещенко перешёл в «Спартак» летом 2016 года из «Анжи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.