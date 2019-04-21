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Головин, Паредес и Мбаппе — в стартовых составах на матч «Монако» и «ПСЖ»

Головин, Паредес и Мбаппе — в стартовых составах на матч «Монако» и «ПСЖ»
Футбол / Франция

«ПСЖ» и «Монако» объявили стартовые составы на очный матч 33-го тура чемпионата Франции.

"ПСЖ": Ареоля, Дагба, Маркиньос, Керер, Кимпембе, Курзава, Алвес, Паредес, Верратти, Мбаппе, Диаби.

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Бадьяшиле, Хенрикс, Лопеш, Силва, Головин, Фалькао, Мартинш.

Фото доступно в "твиттере" «Монако».

Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Его асситентами будут Сириль Гренгор и Николя Дано. Резервный арбитр: Франк Шнедер.

Напомним, сегодня «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. Сыграв вничью с «Тулузой», «Лилль» потерял все шансы догнать парижан в турнирной таблице Лиги 1.

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