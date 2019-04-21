А. Федун — о победе в матче с «Енисеем»: результат есть

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун прокомментировал победу команды в матче 24-го тура чемпионата России с красноярским «Енисеем» (2:0). В этом матче победу московскому клубу принесли голы защитника Николая Рассказова и полузащитника Аяза Гулиева.

«Результат хороший. Соперник ли «Енисей»? Все соперники. Вы что, считаете, что всё просто? Результат есть. Рассказов? Больно ему было. Надеемся, поправится», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

«Спартак», набрав 39 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (13) по-прежнему занимает последнее, 16-е место.



В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится 25 апреля.