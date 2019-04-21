Аленичев: «Спартаку» желаю занять место, позволяющее попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2).

«Закономерная победа «Спартака», он фаворит. Второй тайм сыграли дисциплинированнее. В 1-м «Спартак» играл лучше, но был только один момент у Адриано, а потом пропустили контратаку, к сожалению. Две замены были умышленные, вышли игроки комбинационного плана. Был расчёт, что сыграем в более интересный футбол. В принципе, так второй тайм и начали, я хотел добавить скорости в атаке, поэтому выпустили Саркисова. К сожалению, через минуту он сразу получил травму, пришлось доигрывать в меньшинстве, шансов отыграться было немного. «Спартаку» очки сейчас важнее в борьбе за место в Лиге чемпионов, чемпионство уже вряд ли «Зенит» упустит. «Спартаку» желаю занять место, которое позволит попасть в Лигу чемпионов. Поздравляю «Спартак» с прошедшим днём рождения.



«Енисею» не нужны очки? Вы, наверное, в курсе, нас все похоронили. Нам вряд ли что-то светит, мы вряд ли догоним «Уфу», тем более у нас ещё игры на выезде с «Локомотивом» и «Зенитом», которым нужны очки, нужно реально оценивать свои шансы. Это не говорит о том, что все шесть оставшихся игр мы будем играть на 60 процентов, нужно завершить сезон достойно.



Доработаю ли до конца сезона? Доработаю. Я должен отработать контракт до конца, он заканчивается 31 мая", — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.