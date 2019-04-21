«Вильярреал» оказался сильнее «Леганеса» в матче Примеры

Завершился матч 33-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Леганесом». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

Первый мяч был забит на 64-й минуте. Его автором стал Карлос Бакка. На 80-й минуте результативным ударом Карл Токо Экамби закрепил преимущество своей команды. Однако через 7 минут Набиль Эль-Зхар, реализовав 11-метровый удар, сократил отставание в счёте до минимума и установил итоговый результат встречи.

Набрав 36 очков, «Вильярреал» поднялся на 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» расположился на 12-м месте. Команда Маурисио Пеллегрино имеет в активе 41 очко.

В следующем туре «Вильярреал» сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад», а «Леганес» дома примет «Атлетик».