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«Вильярреал» оказался сильнее «Леганеса» в матче Примеры

«Вильярреал» оказался сильнее «Леганеса» в матче Примеры
Футбол / Испания

Завершился матч 33-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Леганесом». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

Первый мяч был забит на 64-й минуте. Его автором стал Карлос Бакка. На 80-й минуте результативным ударом Карл Токо Экамби закрепил преимущество своей команды. Однако через 7 минут Набиль Эль-Зхар, реализовав 11-метровый удар, сократил отставание в счёте до минимума и установил итоговый результат встречи.

Набрав 36 очков, «Вильярреал» поднялся на 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» расположился на 12-м месте. Команда Маурисио Пеллегрино имеет в активе 41 очко.

В следующем туре «Вильярреал» сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад», а «Леганес» дома примет «Атлетик».

Испания - Примера. 33-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
2 : 1
Леганес
Леганес
1:0 – Бакка – 64, 2:0 – Токо Экамби – 80, 2:1 – Эль-Зхар – 87 (пен)
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