Матч 25-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» обслужит Иванов

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт РФС.



24 апреля (среда)



«Ростов» — «Локомотив»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).



«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).



«Рубин» — «Уфа»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Лунёв (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Роман Сафьян (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).



ЦСКА — «Анжи»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Сергей Карасёв (Москва); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).



«Зенит» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гончар (Сочи).



25 апреля (четверг)



«Енисей» — «Оренбург»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).



«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Владимир Енютин (Москва).



«Арсенал» — «Спартак»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Сергей Анохин (Москва).