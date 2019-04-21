Кононов — о поступке американца, избитого Гулиевым: добро всегда побеждает зло

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ситуацию, в которой оказался полузащитник команды Аяз Гулиев, избивший гражданина США в дорожном конфликте. Наставник красно-белых оценил поступок подопечного и американца, которые решили вместе направить средства на благотворительные цели.

«Ситуация с Гулиевым? Я прочитал письмо гражданина Америки, могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что он так себя повёл, для меня такие люди вызывают уважение», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, 11 апреля Гулиев, пытаясь проехать на красный свет светофора на своём «Мерседесе», задел на пешеходном переходе мужчину, который оказался гражданином США. Американец стукнул автомобиль футболиста, после чего тот избил прохожего, сломав ему нос. Позже пострадавший написал заявление об отсутствии претензий к игроку «Спартака».