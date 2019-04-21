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Ещенко: со здоровьем всё хорошо, раз играл

Ещенко: со здоровьем всё хорошо, раз играл
Футбол / РПЛ

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал своё возвращение на поле в матче 24-го тура чемпионата России с «Енисеем» (2:0). Футболист провёл свой первый матч за основной состав с ноября 2018 года.

«Со здоровьем всё хорошо, раз играл. Получилось, что Рассказов получил повреждение, вот я и вышел. Ключевой момент? Успокоились, когда забили второй. Адриано отдал два голевых паса — красавчик.

Свист трибун на пассивность? Может быть, она и верная. «Енисей» играл в меньшинстве, и мы должны были их дожимать», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

35-летний Ещенко в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

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