Ещенко: со здоровьем всё хорошо, раз играл

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал своё возвращение на поле в матче 24-го тура чемпионата России с «Енисеем» (2:0). Футболист провёл свой первый матч за основной состав с ноября 2018 года.



«Со здоровьем всё хорошо, раз играл. Получилось, что Рассказов получил повреждение, вот я и вышел. Ключевой момент? Успокоились, когда забили второй. Адриано отдал два голевых паса — красавчик.



Свист трибун на пассивность? Может быть, она и верная. «Енисей» играл в меньшинстве, и мы должны были их дожимать», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

35-летний Ещенко в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.