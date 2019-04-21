Кононов: 24 удара – неплохо, а вот 6 в створ – плохо

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал действия бразильского форварда Луиса Адриано в матче 24-го тура РПЛ против «Енисея» (2:0).

«Луис Адриано встречался с мячом чаще в опорной зоне? Нестандартные действия и стандартные должны приносить результат. Если Луис играет центрального нападающего, то он должен ещё и комбинировать, вытаскивать на себя игроков, а не только открываться сам. Во втором тайме это получилось больше, полузащитники врывались в зону, так что такие действия у Адриано должны быть. Не всё так получается, но 24 удара – неплохо, а вот 6 в створ – плохо. Есть банальная фраза: есть над чем работать. Впереди важные игры, мы взяли три очка и не пропустили, до этого пропускали в каждой игре, кроме «Динамо», так что я всеми без исключения доволен. Нападающий сделал голевые передачи, он должен и забивать, и отдавать, как и полузащитники. В моём понимании нападающий тоже должен отдавать, быть полезным в комбинациях, он заполнял зоны, играя в отборе мяча.

Схема с одним нападающим для Зе и Адриано удобнее, чем с двумя? Мне трудно сказать, удобно или нет, я Адриано знаю ещё с чемпионата Украины, он в «Шахтёре» играл чистого нападающего. Зе Луиш тоже играл девятку, но, когда они играют вместе, это тоже игра, почему нет, у нас получаются хорошие матчи, когда они играют вдвоём", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.