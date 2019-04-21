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«Валенсия» обыграла «Бетис» благодаря дублю Гуэдеша

«Валенсия» обыграла «Бетис» благодаря дублю Гуэдеша
Футбол / Испания

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Бетис» уступил «Валенсии» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес.

Счёт был открыт перед самым свистком на перерыв. Автором гола стал Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал Родриго. В начале второго тайма преимущество «летучих мышей» увеличил Гуэдеш, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Даниэль Парехо. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Джованни Ло Чельсо, реализовавший пенальти.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе, но из-за травмы на 34-й минуте был заменён.

«Валенсия», набрав 52 очка, поднялась на пятое место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» (43) остался на 9-м месте.

Испания - Примера. 33-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Бетис
Севилья
1 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 – Гуэдеш – 45, 0:2 – Гуэдеш – 49, 1:2 – Ло Чельсо – 78 (пен)
Удаления: нет – Родриго, 82
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