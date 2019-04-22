5 забитых мячей — в обзоре чемпионского матча ПАОК — «Левадиакос»

В воскресенье, разгромив «Левадиакос» со счётом 5:0, ПАОК за тур до окончания чемпионата Греции оформил досрочную победу в турнире.

Уже к 10-й минуте игры хозяева, забив два мяча, обеспечили себе солидный задел в счёте. Сначала на 3-й минуте отличился украинец Евгений Шахов, а через 5 минут ударом с 11-метровой отметки голом отметился Диего Бисесвар. Во второй половине матча в воротах гостей побывало ещё три мяча. Результативными ударами отметились Фернандо Варела, тот же Шахов и Карол Свидерски. При этом на 30-й минуте встречи хавбек ПАОКа Димитриос Пелкас не реализовал пенальти.

Это чемпионство стало для команды из города Салоники третьим в истории. Ранее она становилась чемпионом в сезонах-1975/76 и 1984/85.