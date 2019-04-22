Мбаппе: переход в «Реал»? Я остаюсь в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Мбаппе общался с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом по поводу возможного перехода в испанский клуб. В разговоре 20-летний футболист сообщил о желании провести переговоры с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и попросить его отпустить в мадридский клуб.

«Я остаюсь в Париже. Тем не менее, я рад за «Реал», рад, что туда вернулся Зидан. Буду следить за ними как болельщик», — сказал Мбаппе в эфире Canal+.

20-летний Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил трансфер футболиста за € 135 млн. Эта сумма может увеличиться ещё на € 45 млн за счёт бонусов.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 36 голов, а также отметился 17 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.