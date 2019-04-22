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ПСВ дома уверенно обыграл «АДО Ден Хааг», несмотря на гол Нецида

ПСВ дома уверенно обыграл «АДО Ден Хааг», несмотря на гол Нецида
Футбол / Прочие турниры

В 31-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ дома взял верх над командой «АДО Ден Хааг» — 3:1. Встреча прошла в Эйндховене на стадионе «Филипс».

Счёт в середине первого тайма открыл защитник ПСВ Дензел Дюмфрис. На 82-й минуте Люк де Йонг удвоил преимущество хозяев. Спустя 5 минут форвард «Ден Хаага» Томаш Нецид один гол отыграл. Точку в матче поставил Дониелл Мален в компенсированное время.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

ПСВ одержал третью победу в четырёх встречах, набрал 77 очков и догнал лидирующий «Аякс», которому уступает лишь по дополнительным показателям. «АДО Ден Хааг» прервал серию из четырёх матчей без поражений и остался на 12-м месте с 36 баллами в активе.

Нидерланды - Эредивизия. 31-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 17:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
3 : 1
АДО Ден Хааг
Гаага
1:0 – Дюмфрис – 20, 2:0 – де Йонг – 83, 2:1 – Нецид – 88, 3:1 – Мален – 90+2
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