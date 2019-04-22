Невилл: в «МЮ» есть сорняки, от которых нужно избавляться

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал «красных дьяволов» после разгромного проражения от «Эвертона» (0:4) в 35-м туре АПЛ.

«Я часто говорил, что если в клубе есть сорняки, то нужно от них избавляться. В «МЮ» есть сорняки, которые портят клуб, разрушают фундамент дома, и с этим нужно разобраться должным образом.

Забудьте о таланте. Если кто-то не работает усердно и не пашет на поле, то избавьтесь от них. Я наблюдаю за игроками «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», которые каждую неделю отрабатывают на своих позициях для своего клуба. Потом я вижу, как игроки «МЮ» ходят, гуляют, бегают трусцой. Речь не о том, что они проиграли и пропустили голы. Нельзя опускаться ниже уровня, которого ждут от «Юнайтед».

Думаю, чем больше Сульшер будет наблюдать за этими игроками, тем больше он будет терять веру в них. Потому что они подводят его и клуб», – приводит слова Невилла The Telegraph.