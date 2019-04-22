Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

СМИ: «Зенит» отказался от покупки Ковачича, альтернатива – игрок «Фенербахче»

СМИ: «Зенит» отказался от покупки Ковачича, альтернатива – игрок «Фенербахче»
Футбол / РПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич не перейдёт в «Зенит», сообщает Fotospor. По информации издания, питерцы отказались от приобретения игрока из-за высокой трансферной цены. Испанцы хотят выручить за игрока € 38 млн.

Альтернативным вариантом для «Зенита» является приобретение полузащитника «Фенербахче» и сборной Македонии Элифа Элмаса. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет € 7,5 млн.

В текущем сезоне на счету игрока 36 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами, 10 жёлтыми и одной красной карточкой. Хавбек дебютировал за национальную команду Македонии в 17 лет.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в 24 матчах 51 очко. Питерцы опережают ближайшего конкурента в лице «Локомотива» на восемь баллов.

Президент «Зенита»: переговоров по Ковачичу не было
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент