Кикнадзе: не видел надобности зимой усиливать состав «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопрос, как сказалось отсутствие трансферов зимой.



«Надо понимать, что трансферы не самоцель. Их надо осуществлять, если есть необходимость усиливать ту или иную позицию. Я не видел такой надобности зимой, когда мы обсуждали эту тему. Такое мнение было поддержано, поэтому мы только продлили контракты с несколькими молодыми ребятами), а также с Антоном Миранчуком. Считаю, что по составу на данный момент мы относимся к лидерам чемпионата.



В конце апреля — начале мая будем садиться с ребятами и обсуждать, кто остаётся, а кто уходит. Но здесь принципиально важна каждая игра, кто и как в ней себя проявит. На данный момент окончательное мнение не сформировано ни по одному из футболистов, у которых заканчиваются контракты. Поэтому каждый матч даёт пищу для размышлений», — цитируют Кикнадзе «Известия».

Кикнадзе: «Локомотив» по-прежнему остаётся в гонке