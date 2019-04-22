Головин – первый россиянин за 15 лет, забивший 2 гола в чемпионате Франции

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» обыграл «Монако» со счётом 3:1. В составе монегасков отличился российский полузащитник Александр Головин, для него это второй гол в Лиге 1.

Он стал первым россиянином за 15 лет, которому удалось забить два мяча за сезон в чемпионате Франции. Головин повторил достижение нападающего Дмитрия Сычёва, который в сезоне-2003/04 в 16 матчах за «Марсель» забил два мяча в Лиге 1.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом прошлого года. Его трансфер из ЦСКА обошёлся монегаскам в € 30 млн. Всего в нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 30 матчах, отметился 3 результативными ударами и 3 голевыми передачами. Его рыночная трансферная стоимость на сегодня составляет те же € 30 млн.