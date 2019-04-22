Блохин: пускай Луческу поставит себе памятник и скажет, что он – Бог

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин прокомментировал высказывание Мирчи Луческу, заявившего, что экс-наставник киевского «Динамо» Валерий Лобановский незаслуженно занимает шестое место в списке лучших тренеров в истории по версии France Football.



«Я что, должен Луческу обсуждать? Были Трапаттони, Сакки, Капелло — очень много было тренеров, список можно составлять и так, и так. Думаю, что на 6-м или 8-м месте в топ-списке Лобановский заслужил находиться.



А на каком Луческу должен находиться? Пускай поставит себе памятник и скажет: «Я такой Бог, выиграл всё, и всё хорошо», — сказал специалист в эфире YouTube-канала «Вацко Light».