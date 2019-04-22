Аршавин: Семак ничем не отличается от Нагельсмана, Моуринью и Виллаш-Боаша

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями об уровне главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и сравнил его с другими молодыми специалистами.



«Считаю ли я Семака достаточно молодым тренером, но при этом уже высокого уровня? Нормально уровня. Я не пойму, а в Германии, когда 30-летние работают, то ничего? И вы же восхищаетесь Нагельсманом, ещё кем-то, Моуринью, который тоже начал рано, Виллаш-Боашу вы тут ковровую дорожку расстилали. А чем Семак отличается от них? Ничем.



Виллаш-Боашу не нужно было расстилать ковровую дорожку? Я не знаю. А какие у него результаты в «Зените»? Ну, чемпионство, правда, выиграл, но… Я не вижу, чем Семак отличается от него», — цитирует Аршавина «Р-Спорт».



«Зенит» после 24 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея 51 очко в активе и опережая ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на восемь очков. В последних шести турах команде из Санкт-Петербурга предстоит сыграть с «Динамо», «Крыльями Советов», «Ахматом», ЦСКА, «Ростовом» и «Енисеем».

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