Селезнёв — о выборах президента Украины: уверен, страна попала в надёжные руки

Украинский нападающий «Малаги» Евгений Селезнёв в социальной сети прокомментировал ход президентских выборов на Украине. Накануне в стране проходил второй тур голосования.



«Мои поздравления Владимиру Зеленскому. Я уверен, что страна попала в надёжные руки», – написал Селезнёв в «инстаграме».

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, согласно предварительным данным голосования ЦИК после подсчёта 31,39% протоколов, набирает 73,16% голосов. Это почти в три раза больше, чем доля проголосовавших за действующего главы государства Петра Порошенко (24,5%). Недействительными были признаны 2,33% бюллетеней. Отметим, что в первом туре выборов Зеленский набрал более 30% голосов, Порошенко — 15,95%.