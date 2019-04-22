Пресс-атташе «Енисея»: впереди шесть игр, и всем соперникам очки нужнее

Пресс-атташе красноярского «Енисея» Станислав Меркис в своём «твиттере» поделился мыслями о концовке сезона.



«Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит». С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается за еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное», — говорится в сообщении Меркиса.



Накануне, 21 апреля, «Енисей» встречался со «Спартаком» и потерпел поражение со счётом 0:2. После матча главный тренер красноярцев Дмитрий Аленичев заявил: «Спартаку» очки сейчас важнее в борьбе за место в Лиге чемпионов, чемпионство уже вряд ли «Зенит» упустит. «Енисею» не нужны очки? Вы, наверное, в курсе, нас все похоронили. Нам вряд ли что-то светит, мы вряд ли догоним «Уфу», тем более у нас ещё игры на выезде с «Локомотивом» и «Зенитом», которым нужны очки, нужно реально оценивать свои шансы».

Аленичев: «Спартаку» желаю занять место, позволяющее попасть в Лигу чемпионов