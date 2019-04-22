Президент «ПСЖ»: Лига 1 — престижный турнир, мы чувствуем радость и гордость

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал завоевание командой титула чемпиона Франции в сезоне-2018/19.



«Мы чувствуем радость и гордость каждый раз, когда выигрываем такой престижный турнир, как Лига 1. Это важнейшее соревнование в стране, находящейся на вершине мирового футбола с прошлого года. Этих слов достаточно, чтобы показать, насколько серьёзно мы относимся к завоеванию титулов в поистине футбольной стране – Франции.



Я поздравляю и горжусь своими игроками, тренером, штабом и всеми, кто без остановки работает, чтобы клуб развивался. Также хочу поблагодарить болельщиков за их преданность и несравненную поддержку и страсть. Они делают эти победы ещё лучше», – цитирует Аль-Хелаифи Get French Football News.

Головин забил «ПСЖ»! Неймар вернулся после травмы. Но у матча другой герой Это Мбаппе. И у него новый способ праздновать голы.