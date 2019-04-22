Боккетти: с Рассказовым ничего серьёзного, просто был сильный удар по ноге

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о травме одноклубника Николая Рассказова, который был вынужден покинуть поле в конце домашнего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» ​(2:0).

«Что случилось с Рассказовым? Ничего серьёзного, просто был сильный удар по ноге», – сказал Боккетти в интервью клубному телевидению.



21-летний футболист в прошедшей встрече забил гол в ворота «Енисея» — это был первый мяч Рассказова в официальных играх за «Спартак». «Спартак», набрав 39 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (13) по-прежнему занимает последнее, 16-е место.



В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Енисею» предстоит домашняя игра с «Оренбургом». Оба матча состоятся 25 апреля.