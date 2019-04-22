Алисон провёл наибольшее число сухих матчей в сезоне АПЛ за последние 10 лет

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Кардифф Сити» (2:0).



Эта игра стала для бразильца уже 19-й сухой в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, Алисон стал первым голкипером в Премьер-лиге за последние 10 лет, кому удалось превзойти отметку в 18 матчей без пропущенных голов.



Последним игроком, достигшим этой отметки, был Эдвин ван дер Сар, выступавший за «Манчестер Юнайтед» и отстоявший на ноль в 21 встрече английского первенства в сезоне-2008/09.



Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом прошлого года из «Ромы», став самым дорогим вратарём в истории футбола. Сумма трансфера составила € 62,5 млн. Рекорд бразильца был побит в то же трансферное окно, когда Кепа Аррисабалага перебрался из «Атлетика» в «Челси» за € 80 млн.

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