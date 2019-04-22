Быстров: о том, что «Спартак» команда Кононова, говорить рано

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил работу Олега Кононова на посту главного тренера столичной команды.

«О том, что «Спартак» команда Кононова, говорить рано. Он проработал-то всего несколько месяцев. За столь короткое время перестроить игру сложно. Разве что понять возможности игроков можно. Кононов уже топ-тренер по российским меркам? Топ-тренер — это, наверное, тот, кто выиграл Лигу чемпионов. По российским меркам, хотя бы Премьер-Лигу. Работу тренера оценивают по результатам. Сегодня в одной команде его считают хорошим, завтра в другой — плохим», — цитирует Быстрова «Спорт уик-энд».

По итогам 24 туров «Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.