Матич: если кого и нужно винить в поражении от «Эвертона», то меня

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал крупное поражение в матче АПЛ с «Эвертоном». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой «ирисок» со счётом 4:0.



«Главная проблема в том, что у нас не было лидеров на поле. В этом случае речь обо мне, потому что я один из самых опытных футболистов в команде, и, если мы не выигрываем борьбу в центре поля, нам очень трудно играть. Если кого и нужно винить в поражении, то меня. Думаю, на мне больше ответственность, потому что я один из самых опытных в раздевалке», — сказал Матич в эфире канала TV2.

«Эвертон», набрав 49 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» (64) остался на 6-м месте.