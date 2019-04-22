«Интер» считает Лукаку главным кандидатом на замену Икарди

«Интер» считает нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромело Лукаку главным кандидатом на то, чтобы заменить Мауро Икарди, который может летом покинуть команду. Как сообщает Tuttomercatoweb, в миланском клубе решили продать аргентинского футболиста и считают именно Лукаку тем игроком, который может стать их новой «девяткой», так как он ещё молод и имеет большой потенциал.

Издание отмечает, что в настоящее время бельгийский игрок будет стоить «Интеру» около € 50 млн, в то время как сам Лукаку запросит у итальянского клуба зарплату в размере € 10 млн в год.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Лукаку принял участие в 42 матчах, отметился 15 результативными ударами и 4 голевыми передачами. Его контракт с манкунианским клубом рассчитан до лета 2022 года.