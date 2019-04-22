Аршавин: «Зениту» трудно играть в суператакующий футбол с таким составом

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение об игре петербургского клуба в нынешнем сезоне.

«Чемпионской принято называть игру, когда команда много атакует и забивает много голов. Да, «Зенит» играет стабильно, но не феерично, скажем так, затрачивая столько сил, сколько надо для побед. Или для ничьих, когда речь идет о матчах с равными командами.



Это обусловлено набором футболистов. Очень трудно играть в суператакующий футбол с таким составом. На мой взгляд, есть перебор центральных полузащитников, причем большинство из них нацелено на оборону, а не на атаку. К тому же Шатов, Ерохин и Кузяев травмированы, Кокорина нет.



На мой взгляд, Сергей Семак выжимает максимум из того, что он имеет, из тех ресурсов, которые у него есть на данный момент», — цитирует Аршавина телеканал «360».

«Зенит» после 24 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея 51 очко в активе и опережая ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на восемь очков.