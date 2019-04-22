Главный тренер «Кардиффа» сравнил Салаха с британским прыгуном в воду

Главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок поделился мыслями о действиях вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в эпизоде с заработанным пенальти в концовке матча 35-го тура английской Премьер-лиги (0:2), а также сравнил египтянина с британским прыгуном в воду Томом Дейли.



На 80-й минуте встречи Салах получил мяч в штрафной площади соперника, после чего начал движение в сторону лицевой линии. Защитник «Кардиффа» Шон Моррисон обхватил египтянина руками, после чего тот упал на газон, а главный арбитр назначил пенальти, который успешно исполнил полузащитник красных Джеймс Милнер.



«Думаю, пенальти был сомнительным. Мы дали Салаху повод упасть, его обхватили руками и всё такое. В итоге он исполнил нырок на 9,9 балла, как Дейли. Не думаю, что Том набрал бы больше за прыжок с вышки. Хотя, уверен, вы снова напишете, что Уорнок ноет», — приводит слова английского специалиста BBC.

Милнер в матче с «Кардифф Сити» не дал пробить Салаху пенальти