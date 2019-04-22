Перишич: «Интер» может победить любого, теперь мы думаем о «Ювентусе»

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич поделился ожиданиями перед предстоящим матчем с «Ювентусом». Встреча 34-го тура Серии А состоится 27 апреля, начало игры — в 22:30 мск.

«Мы можем победить любого, теперь мы думаем о „Ювентусе“. Мы хотим занять в таблице чемпионата третье место. Главное, чтобы мы попали в Лигу чемпионов. Мы знаем, „Ювентус“ выиграл последние восемь скудетто. Они сильны, и они приедут сюда, чтобы победить, поэтому мы должны быть лучше их.



В течение недели мы хорошо подготовимся к этому противостоянию. У нашей команды есть то, что нужно, чтобы победить их. Мы создаём много моментов, но не всегда их используем», — сказал хорватский футболист в интервью клубному телеканалу.