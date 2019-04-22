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Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
Футбол / РПЛ

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о решении суда позволить врачу петербургского клуба осмотреть футболиста.

«Суд удовлетворил наше ходатайство. В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен к Кокорину. Скорее всего, это произойдёт во время перерыва в среду», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Ранее сообщалось, что Кокорин, с октября прошлого года пребывающий в СИЗО «Бутырка», испытывает проблемы с коленом, которое ранее серьёзно травмировал. Помимо форварда «Зенита» под стражей находятся его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Арест молодых людей рассчитан до 25 сентября этого года.

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