Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о решении суда позволить врачу петербургского клуба осмотреть футболиста.



«Суд удовлетворил наше ходатайство. В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен к Кокорину. Скорее всего, это произойдёт во время перерыва в среду», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Ранее сообщалось, что Кокорин, с октября прошлого года пребывающий в СИЗО «Бутырка», испытывает проблемы с коленом, которое ранее серьёзно травмировал. Помимо форварда «Зенита» под стражей находятся его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Арест молодых людей рассчитан до 25 сентября этого года.

Суд над Кокориным и Мамаевым. День девятый. LIVE Продолжаем следить за громким процессом.