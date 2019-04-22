Мейтин: оборудование после ЧМ-2018 с «Открытие Арены» передаётся «Тамбову»

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал о готовности «Тамбова» к выходу в РПЛ.

«Премьер-Лига всегда отслеживала команды, которые претендуют на выход в РПЛ. Естественно, нас интересует, как идут дела у „Тамбова“, который, скорее всего, по спортивным показателям выйдет в РПЛ. На прошлой неделе я вместе с президентом и исполнительным директором РПЛ был в Тамбове, смотрели инфраструктуру. Мы уже давно ведём работу по оказанию помощи клубу. Оборудование, которые освободилось после чемпионата мира, в частности с „Открытие Арены“, передаётся „Тамбову“. Все нюансы мы обсудили с заместителем губернатора и самим губернатором Никитиным Александром Валерьевичем.



Мы были заверены, что в ближайшее время будут проведены все нужные работы. Есть риск, что работы закончатся позже, в это время „Тамбов“, возможно, будет играть на одном из стадионов чемпионата мира, они определятся сами, какой им ближе. Мы контролируем все клубы, которые собираются в РПЛ», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.